Condutor de carro é lançado para fora em capotamento em Arealva

Arealva - Um homem de 42 anos ficou ferido após ser arremessado para fora do carro que conduzia em um acidente ocorrido na noite deste domingo (15), na altura do quilômetro 4 da rodovia vicinal Mário Covas, que liga Arealva (41 quilômetros de Bauru) ao bairro rural Marilândia.

De acordo com o registro policial, ele conduzia um Chevrolet Onix pela vicinal quando, por volta das 19h30, após uma curva, por razões a serem esclarecidas, atingiu a lateral de um caminhão canavieiro que seguia no sentido contrário e capotou, sendo lançado para fora do veículo.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com lesões pelo corpo e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Arealva. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e as circunstâncias da colisão serão investigadas.