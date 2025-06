Vítima de roubo rastreia celular em Bauru e ladrão é preso

Equipados com recursos cada vez mais modernos para coibir furtos e roubos, os celulares com rastreamento têm auxiliado as forças de segurança. Em Bauru, essa tecnologia ajudou a Polícia Militar a prender um homem em flagrante no fim da noite deste domingo (15), pouco depois de ele ameaçar uma adolescente com uma faca, no Centro.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), a jovem, de 17 anos, foi surpreendida na quadra 2 da rua Gustavo Maciel, nas proximidades de uma igreja. Sob ameaça, entregou o celular e R$ 60 em dinheiro. O agressor fugiu logo após a abordagem.

Com a ajuda do namorado, a vítima acionou a Polícia Militar e iniciou o rastreamento do aparelho, da marca Samsung. Ainda segundo o BO, a tela do celular do namorado indicou que o suspeito estava nas imediações do Cemitério da Saudade, na avenida Rodrigues Alves. Uma equipe foi ao local para fazer a abordagem.