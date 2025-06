Homem negocia bicicleta por R$ 3 mil, mas leva calote em Bauru

Um homem amargou um prejuízo no valor de R$ 3 mil após negociar uma bicicleta pela Internet e não receber o valor do comprador. Ele registrou um boletim de ocorrência (BO) por estelionato no plantão policial de Bauru e o caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, após anunciar a venda da bicicleta no Facebook, com seu número telefônico, a vítima foi procurada por um interessado, que lhe ofereceu o valor de R$ 3 mil por ela.

O suposto comprador combinou de buscar o veículo na casa da vítima, no Parque Viaduto, e fazer o depósito na sequência. A bicicleta foi levada neste sábado (14) em um carro preto, mas o valor não foi pago.