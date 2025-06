Entrelinhas

O atual presidente do DAE, Renato Purini, prepara sua saída da presidência da autarquia. O anúncio deverá ser feito nos próximos dias. A coluna apurou que trata-se de uma decisão pessoal dele e não uma mudança política ou administrativa do governo.

A princípio, Purini descartaria ocupar outro cargo na prefeitura municipal. Ele afirmou a um interlocutor que considera ter cumprido uma missão quando assumiu o DAE em julho do ano passado, em meio a uma crise hídrica. Na prática, o anúncio dos investimentos em poços e reservatórios feito ontem foi um de seus últimos atos na autarquia.

Base em discussão

Não há nenhum nome cogitado para o lugar de Purini, assegura uma fonte no Palácio das Cerejeiras. Mas a escolha do futuro presidente deverá passar por rediscussões sobre a base de sustentação política do governo de Suéllen Rosim (PSD), que tem no MDB o principal aliado no campo partidário.