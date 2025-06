Polícia conclui inquérito do Fundo Social e diz não haver provas

Outro impasse envolve o motorista do veículo de transporte de pequenas cargas – “carreto” – que teria levado os objetos até a Mipe, de acordo com as denúncias da ex-aliada do governo. O homem, chamado Moacir, já morreu.

“Esgotamos todas as diligências que poderíamos fazer. Fizemos diligências in loco e não encontramos os objetos [doados]. A oitiva de todas as testemunhas apontadas pela Damaris também foi feita. Nós ouvimos motoristas, funcionários da prefeitura, funcionários do Fundo”, explica a delegada.

A medida, a depender da decisão do Ministério Público, tem impacto direto sobre a Comissão Especial de Inquérito (CEI) aberta pela Câmara e que investiga o mesmo caso. A CEI tem prazo determinado e deve ouvir Lúcia Rosim e Dozimar no próximo dia 18.