Bauru: apreendido adolescente que baleou irmãos e matou um deles

Policiais civis da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru apreenderam, nesta quarta-feira (11), um adolescente de 15 anos que admitiu ter atirado em dois irmãos, de 15 e 19 anos, na madrugada do último sábado (7), no Parque Jaraguá. O mais velho não resistiu e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista. Na ocasião, um jovem de 23 anos que passava pelo local também foi atingido, mas de raspão.

De acordo com o delegado Cledson do Nascimento, as investigações conduzidas pela 3.ª DH revelaram que o autor dos disparos seria um adolescente que já havia sido apreendido pela mesma unidade, em outubro de 2023, na posse de duas armas e drogas pertencentes a um maior de idade, preso em flagrante naquela oportunidade por tentativa de homicídio.

Ainda conforme as apurações, no momento dos disparos, este adolescente estaria acompanhado de outro homem. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostraram que os irmãos foram atingidos quando passavam de carro em frente a um estabelecimento onde estavam os investigados, após o término de um evento realizado na região.