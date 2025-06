DDM prende suspeito de agredir e estuprar jovem por 2h30 em Bauru

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru prendeu, nesta quarta-feira (11), o homem suspeito de agredir e estuprar uma jovem de 19 anos por cerca de duas horas e meia, no último dia 4, em um terreno baldio localizado na quadra 2 da Rua Cyro Wenceslau, nas proximidades da Praça Gastão Vidigal (Praça da Hípica), na Vila Popular, em Bauru.

Após diligências, o Setor de Investigações da DDM apurou que o crime teria sido cometido por M.A.C.N., de 34 anos. Nesta quarta-feira, equipes da unidade cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dele após autorização judicial concedida nos autos de inquérito policial.

No local, foram apreendidos aparelho celular e calça e tênis idênticos aos que ele utilizava no dia dos fatos, e que aparecem em imagens de câmeras de segurança nas imediações do local do crime. O homem foi preso temporariamente, negou as acusações, e segue à disposição da Justiça.