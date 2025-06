O Arraiá Aéreo terminou em grande estilo no último domingo (08). No segundo dia, o público acompanhou atrações aéreas, como a Esquadrilha da Fumaça, além de outras apresentações que impressionaram a todos. No HANGAR JCNET, amigos e parceiros aproveitaram música ao vivo, com shows da dupla Guto Vianni & Cristiano e da QG Rock Band, além de um ambiente perfeito para networking, em um clima muito animado.

Fotos: Douglas Willian, Daiane e Ricardo França