Bauru: com vários hematomas, homem é encontrado morto no Jaraguá

Segundo o registro policial, Roque Ribeiro dos Santos Júnior foi encontrado por populares caído na calçada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou que ele estava morto, comunicando a Polícia Militar (PM) para a preservação do local.

Com lesões na cabeça e hematomas pelo corpo, um homem de 29 anos foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (10), na rua Francisco Deográcias Reche, no Parque Jaraguá, em Bauru. Três suspeitos de agredir a vítima foram identificados e ouvidos, mas uma análise preliminar do médico legista descartou o óbito por agressões e o caso foi registrado como morte suspeita para melhor apuração.

As equipes também encontraram vestígios de sangue em frente ao portão de um imóvel e nos fundos e, após ouvir a moradora, apuraram que Santos Júnior teria invadido a casa e danificado objetos, entrando em luta corporal com familiares dela e sendo agredido com barra de ferro.

Segundo a versão da mulher, ele também teria levado um choque no portão quando tentavam retirá-lo da residência, e foi deixado na calçada com vida. Em contato com médico legista, a Polícia Civil foi informada que as lesões encontradas no corpo da vítima não justificariam o óbito.

Por cautela, o delegado responsável pelo caso decidiu, então, aguardar os laudos da perícia feita no local e do exame necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) para saber qual a causa da morte. Os suspeitos de envolvimento na agressão foram ouvidos na presença de advogado e liberados e o caso será investigado no decorrer do inquérito policial.