Homem encapuzado e com faca rouba farmácia em Bauru

Encapuzado e armado com uma faca, um homem usou de violência para ameaçar funcionários de uma farmácia, que foi assaltada na noite deste sábado (7), em Bauru. Quando a Polícia Militar chegou ao local, no Jardim São Geraldo, os trabalhadores estavam dentro do estabelecimento com a porta de proteção trancada, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Na ocasião, os funcionários informaram que estavam bem e relataram que o assaltante fugiu levando dois aparelhos celulares e R$ 500,00 em espécie, segundo o documento registrado no plantão da Polícia Civil.

As características do autor foram repassadas, assim como imagens das câmeras de monitoramento. O homem, no entanto, ainda não foi localizado.