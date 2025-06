TOR flagra 10 pacotes de maconha sintética com mulher em rodovia

Durante a Operação Impacto, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam uma mulher com dez pacotes (1 quilo e 100 gramas) de "dry" (maconha sintética, que é mais potente) presos ao corpo, neste sábado (7), no km 184 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (54 quilômetros de Bauru).

Os policiais militares abordaram um ônibus interestadual e, durante a vistoria, localizaram os pacotes da droga presos ao corpo da passageira da poltrona 1.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde a autora, que possui antecedentes criminais, permaneceu presa. A droga apreendida.