Orlando cobra SP sobre vagas e pode se reunir com Eleuses

O prefeito em exercício Orlando Costa Dias (PP) cobrou providências ao Governo do Estado sobre problemas que Bauru enfrenta no que diz respeito à falta de vagas hospitalares para internação de pacientes e deve se reunir com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, já no mês que vem.

A agenda foi sinalizada por Eleuses durante conversa entre o secretário e o prefeito em exercício em evento nesta sexta-feira (6), em Agudos.

Segundo Orlando, Eleuses afirmou que um dos problemas que tem afetado a saúde estadual está na longa permanência de pacientes cujos familiares optam por deixar internados em vez de retornar para casa.