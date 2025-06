Homem é preso em chácara de Arealva com carro e objetos furtados

Arealva - Um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (4), em uma chácara na zona rural de Arealva (41 quilômetros de Bauru), com um carro e diversos objetos furtados. No local, policiais civis e militares também encontraram um galo em situação de maus-tratos, que foi apreendido.

Segundo o registro policial, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Arealva apuravam furto de gado e de ferramentas elétricas ocorrido no município quando receberam a informação de que um suspeito estaria com um carro furtado em Bauru em 2024.

Durante buscas na residência dele, policiais civis e militares localizaram o veículo, um Hyundai Creta branco, com placas diferentes das originais, além de duas roçadeiras elétricas, um rolo de alambrado, transformador de energia, mochila e R$ 900,00 em dinheiro que haviam sido furtados de morador de Arealva.