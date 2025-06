Feira do Livro segue até sábado com várias atividades

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura e da Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, abriu a programação da 22ª edição da Feira do Livro de Bauru, nesta segunda-feira (2), com apresentação da banda do Projeto Guri, sob a regência do maestro Devanildo Balmant. O evento segue até sexta-feira (6), das 8h às 21h, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', e o encerramento será no sábado (7), às 9h, no Jardim Botânico.

A entrada é gratuita e aberta para toda a população. A programação prevê atividades como contação de histórias, espetáculos teatrais, shows musicais, lançamentos de livros, rodas de conversa e outras atividades ligadas à literatura.

A Feira do Livro conta também com a participação de distribuidoras e editoras de livros, livrarias, sebos, gráficas, autores e outros empreendedores do ramo literário que incrementam as atividades, com a exposição e comercialização de produtos literários.

Cia. Camarim leva peças autorais do teatro e do audiovisual à feira