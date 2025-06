Tem gente que diz que sonhar é coisa de quem tem tempo sobrando. Mas, convenhamos: viver sem sonho é como assistir série com internet caindo — não dá! Só que sonhar, por si só, não paga boleto, não cria empreendimento e não garante cafezinho na mesa. Aí entra a sabedoria popular, esse oráculo da sobrevivência brasileira: voar alto, sim, mas com os pés no chão.

É bonito querer mudar o mundo, lançar startup, ganhar o Nobel da Paz, fundar ONG e ainda fazer yoga às 6h da manhã. Mas se a gente não estiver com a casa e os carros pagos, o Passaporte renovado e um plano B (e C, e D...), o voo vira queda. Voar alto com os pés no chão não é contraditório — é estratégia de gente esperta.

Quer exemplos? Vamos lá. Quando era criança em Bauru, Ozires Silva ouviu seu professor contar a história de Santos Dumont. Inspirado, levantou a mãozinha e perguntou: "E por que a gente não faz um avião brasileiro?" A sala inteira caiu na risada. Mas ele não. Levou a pergunta a sério. Anos depois, se formou engenheiro no ITA, liderou o projeto do Bandeirante, e fundou a Embraer — uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Ozires voou alto, muito alto, mas com projeto, equipe, cálculos e muito trabalho no chão firme da realidade.