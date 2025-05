Chassi adulterado revela ponto de tráfico com drogas até no fogão

Uma abordagem policial motivada por suspeita sobre o chassi adulterado de uma motocicleta levou à descoberta de um ponto de tráfico de drogas em uma residência no Jardim das Acácias, em Bauru. Três homens, com idades entre 18 e 21 anos, foram presos em flagrante acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Um dos jovens, de 21 anos, atendeu os policiais e autorizou a entrada na casa, segundo o boletim de ocorrência (BO). Assim que a equipe entrou, um rapaz de 18 anos e outros dois indivíduos tentaram fugir pela janela da cozinha. O jovem de 18 anos foi capturado e, durante a fuga, lançou uma mochila no telhado.

Com ele, os policiais encontraram 23 eppendorfs com cocaína, uma porção de maconha a granel, R$193 em dinheiro trocado e embalagens plásticas vazias. Segundo seu relato informal, destaca o BO, ele vendia drogas no local e dividia os lucros com o morador da casa, que permitia o armazenamento dos entorpecentes.

No fogão da residência, mais drogas foram encontradas, totalizando cerca de 700 eppendorfs de cocaína. Na mochila arremessada, os policiais localizaram uma balança de precisão, materiais para embalar entorpecentes, meio tijolo e porções de maconha, além de uma porção de haxixe.