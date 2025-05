Confissões de Leão XIV: um novo segredo no Vaticano?

Na lista dos seus escolhidos estavam as obras de Cícero e de Alessandro Manzoni. Seja qual for a preferência literária de cada Papa, a Biblioteca Apostólica do Vaticano, fundada por Nicolau V (1447-1455), dispõe de um acervo com 1,6 milhão de livros impressos. No entanto, a formação intelectual de um Sumo Pontífice começa muito antes dele ser eleito no Conclave. Sabemos que Leão XIV é filho de uma bibliotecária: a americana de descendência espanhola Mildred Agnes Martínez, chamada, carinhosamente, de Millie. Formada em Biblioteconomia pela Universidade DePaul, Mildred concluiu também um mestrado em Educação. Ter uma mãe responsável por uma grande coleção de livros pode ter feito toda a diferença no conhecimento literário do, então, pequeno Robert Prevost. Um sinal inconteste de que Leão XIV foi apresentado ao hábito da leitura ainda na infância e dentro de casa.

Na plêiade do novo Papa, é provável que conste o nome do autor do romance A Festa do Bode, Mario Vargas Llosa. Leão XIV tem cidadania peruana e construiu grande parte da sua carreira sacerdotal no Peru. Certeza mesmo, por enquanto, só a presença de Aurélio Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho (354 d.C. — 430 d.C.). Teólogo cristão considerado gênio por Harold Bloom, é admirado e estudado à exaustão por filósofos, religiosos e estudiosos da história do pensamento.

Nos últimos dias, devido ao sucesso do seu discípulo mais popular, Santo Agostinho extrapolou os muros dos mosteiros, das bibliotecas e das universidades para brilhar na TV, nos jornais e nas conversas de quem, até então, nunca tinha ouvido falar dele. O Papa faz parte da ordem religiosa agostiniana — da qual se tornou líder como superior global: "Sou um filho de Santo Agostinho, um agostiniano", disse Leão XIV ao se apresentar ao mundo, da sacada da Basílica de São Pedro. Entre as obras de Santo Agostinho, Confissões é uma das mais lidas e estudadas. É considerada a primeira autobiografia da literatura ocidental. E, obviamente, teve e terá um lugar especial na cabeceira de todo adepto de sua doutrina, como é o caso de Leão XIV.