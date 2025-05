Com a faca no pescoço

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), dá ultimato ao Planalto. Se não apresentar em 10 dias alternativas para substituir a insana MP, de aumento do IOF, será derrubado pelo Parlamento. Seria prudente o Lula encontrar tais alternativas que não prejudiquem a atividade econômica, mesmo porque sendo seu governo minoria no Congresso, Lula, se bobear, pode até ter o mesmo destino que teve a Dilma... E alternativas existem como já apontadas pela imprensa. Que além de cortar gastos improdutivos, pode revogar o reajuste acima da inflação do salário mínimo, aumentar imposto sobre as apostas Bets, etc.

O que não se pode aceitar é a gambiarra, como diz o presidente da Câmara, que o Lula faz anunciando de que vai contingenciar R$ 31 bi, mas como um verdadeiro passa-moleque, no afã de enganar a Nação, faz um MP aumentando o imposto do IOF, a fim de continuar sua orgia de gastos...