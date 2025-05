Lençóis recebe projeto do Sebrae com palestra

Lençóis Paulista - O Sebrae-SP lança no dia 10 de junho, às 19h, o programa "Loja do Futuro" em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) com a palestra "O Futuro do Varejo: como a IA pode acelerar suas vendas", que será ministrada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedecon), na rua coronel Joaquim Gabriel, 11, Centro. Esta será a primeira ação da trilha de atividades do programa, que, na segunda fase, oferecerá palestra, encontro de networking e consultoria individual para as empresas participantes. As vagas são limitadas e interessados devem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/SGRjsxkHqv.

A palestra, com Tais Fernanda Camargo Antônio, destaca a importância de conhecer e aplicar a inteligência artificial na rotina dos negócios. O Loja do Futuro é voltado para empresas do comércio e prestação de serviços, enquadradas como ME e EPP. Além da oportunidade de participarem de diagnóstico empresarial, empresários recebem consultoria individualizada.