Sábado tem sertanejo raiz no Alameda com Santo e Sudário

Neste sábado (31), tem o melhor do sertanejo raiz no Alameda Rodoserv Center com um tributo duplo a "João Mineiro & Marciano e Matogrosso & Mathias", nas vozes dos cantores bauruenses Santo e Sudário.

A noite será marcada pelos grandes clássicos como "Ainda Ontem Chorei de Saudade", "As Paredes Azuis", "Chuvas de Maio", "No Mesmo Lugar", "Amor Clandestino", "Se eu não puder te esquecer" e muitos outros de João Mineiro & Marciano. Já da dupla Matogrosso & Mathias os sucessos "Frente a Frente", "Estrada sem Saída", "Foi Pensando em Você", "Boate Azul" e muitos outros.

Serviço