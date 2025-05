Piratininga amplia horário dos PSFs para os casos de urgência

O plantão terá atendimento médico, de enfermagem, suporte de funcionários e oferta de medicação imediata. A medida, segundo a prefeitura, busca desafogar a demanda no Pronto Atendimento Municipal e agilizar o cuidado a pacientes com sintomas urgentes. Não serão realizados atendimentos de rotina, como renovação de receitas.

A partir da próxima semana, as unidades do Programa Saúde da Família (PSF) de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) funcionarão em horário estendido de segunda a sexta, das 17h às 22h, exclusivamente para atender casos de moradores da cidade que exigem atenção imediata, como crises respiratórias, dengue, febre, vômito e dores de cabeça, ouvido e garganta.

Nesta sexta (30), a prefeitura inaugura as novas instalações do Centro Dia, que oferece atendimento especializado a pessoas com deficiência que dependem de cuidados. A unidade passa a funcionar na rua dos Andradas, 78, e irá homenagear José Leopoldo Bernardi Cardoso, o "Zezão", que morou no imóvel e tinha necessidades especiais.