Desmanche irregular é interditado em Bauru em operação conjunta

Um desmanche irregular foi interditado na manhã desta quinta-feira (29), em Bauru, durante uma operação que reuniu equipes da Polícia Militar(PM), por meio do 4º Batalhão de Caçadores; do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), além de policiais civis da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

No total, de acordo com informações da PM, cinco estabelecimentos que comercializam peças automotivas ou fazem desmontagem de veículos para reutilização de peças devidamente autorizadas foram fiscalizados.

Destes, três foram notificados pela Semma por irregularidades ambientais (sem licença ambiental e descarte irregular de óleo) e um foi interditado (lacrado) pelo Detran. Além disso, um motor de moto foi apreendido.