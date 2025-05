Ladrões que roubaram dois postos de combustíveis são presos

As prisões ocorreram nos bairros Ouro Verde e Parque Sabiás, por volta das 6h30, com apoio de policiais militares do município de Piratininga. Equipes da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores (BC) também monitoravam a rotina da dupla nas duas últimas semanas, apurou a reportagem.

Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), cumpriram mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (29) e prenderam dois homens por roubos a postos de combustíveis praticados no início deste mês, sendo um no dia 8, em Bauru, e outro no dia 10, em Piratininga.

Segundo os registros policiais, no estabelecimento de Bauru, dois criminosos renderam os funcionários no dia 8, uma quinta-feira, e levaram aproximadamente R$ 600.

Já no dia 10, um sábado, indivíduos com as mesmas características e agindo da mesma forma — utilizando uma motocicleta, revólver prateado e cobrindo os rostos com capacete e máscara — roubaram cerca de R$ 2.000 do posto localizado em Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru).

Segundo o delegado Marcelo Goes, titular da 1.ª DIG, foram apreendidos com os suspeitos dois revólveres, a moto, as roupas e os capacetes registrados em câmeras de segurança. Chamou a atenção também, de acordo com o delegado, a violência (“esculacho”, na linguagem policial) adotada pela dupla contra os trabalhadores desses dois estabelecimentos.