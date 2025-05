'Guarde com a própria vida'

Era com essa frase que o jornalista Luciano Dias Pires, que faleceu nesta segunda-feira (26), me entregava as fotos históricas de Bauru que guardava, quando eu começava a produzir os suplementos do aniversário da cidade junto com o saudoso Milton de Oliveira, o Bill. De 1998 a 2022, período em que produzi as edições comemorativas, ouvi a mesma frase. Todos os anos. E logo que o suplemento entrava na gráfica do JC, lá estava o Luciano querendo as fotos de volta.

Confesso que no começo aquilo me irritava um pouco. Me perguntava se ele me achava irresponsável (rsrsrs), mas depois entendi. Luciano tinha um misto de ciúme, apego e medo de perder um material tão rico e precioso.

O que para muita gente era um monte de fotografia velha amarelada pelo tempo, para ele era um tesouro a ser guardado "com a própria vida". E ele guardava (acho).