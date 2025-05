Homem e mulher são presos na rua por furto de carro em Bauru

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 35 anos e uma mulher de 22 por furto de veículo, poucas horas após o crime ter sido cometido, no início da madrugada desta terça-feira (27), em Bauru. Um terceiro envolvido fugiu antes da abordagem e continua sendo procurado.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a proprietária de um Gol prata, ano 1997, ouviu o som da ignição do motor do veículo, que estava estacionado em frente à residência onde se encontrava, na rua Antonio Bertolini, no Jardim Araruna. Era por volta das 0h50 quando ela viu seu carro sendo levado e, imediatamente, procurou o Plantão Policial do Centro. A vítima também acionou a PM pelo telefone 190.

Ainda conforme o BO, aproximadamente três horas depois, uma equipe da PM avistou o automóvel sendo empurrado por dois homens na rua Gonçalves Dias, nas proximidades da comunidade São Manuel. Supostamente, o carro havia falhado e precisava de um tranco. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois homens abandonaram o Gol e fugiram a pé. A mulher, que estava no interior do veículo, também tentou fugir.