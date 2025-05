Em 2 ocorrências, Baep prende 3 com grande quantidade de drogas

Em duas ocorrências distintas, entre o final da tarde e o início da noite, equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prenderam em flagrante por tráfico, nesta sexta-feira (23), em Bauru, três homens e apreenderam grande quantidade de entorpecentes.

Na primeira ocorrência, por volta das 17h50, policiais militares abordaram dois homens em uma praça no bairro Ferradura Mirim e, com um deles, encontraram um pino com cocaína.

Já o segundo, de 30 anos, estava com porções de maconha, porções de dry, R$ 581,00 em dinheiro e um celular e, questionado, indicou à equipe onde havia mais drogas escondidas.