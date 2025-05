Sarau da Praça realiza nova edição no Geisel

Neste domingo (25), a partir das 16h, a Praça Valdir Raimundo, localizada na Rua Pedro de Campos, em frente à escola Francisco Alves Brizola, será palco de mais uma edição do Sarau da Praça. Com entrada gratuita, o evento promove o encontro entre arte, território e a comunidade por meio de uma programação diversa, acessível e voltada para todas as idades. Música, circo, dança, literatura, atividades infantis e feira criativa compõem a proposta do projeto, que reforça o papel das praças como espaços de convivência, pertencimento e expressão coletiva.

Entre as atrações confirmadas estão Palhaça Ticanica, Saturnália, Malabrisa, DJ Major, Tety Lipu, Marie Maresia, uma apresentação especial de Alcione Cover, por Igor Galdino e malabares de luzes e fogo com Raxi Figueiredo. Garantindo um evento repleto de arte para a comunidade do Geisel.

O evento também contará com brinquedos infláveis cedidos pela Semel, Biblioteca Móvel com doação e troca de livros e atividades educativas e lúdicas realizadas pela Rede Educa Bauru e Instituto Florir, proporcionando uma experiência enriquecedora para o público infantil e suas famílias.