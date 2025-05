Secretário estadual projeta 'coalizão regional' anunciada em 2023

Secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima cumpriu agenda em Bauru na última quinta-feira (22) para esboçar a empresários o que chama de segunda etapa de um plano anunciado em 2023 para criar uma coalizão regional a fim de fomentar emprego qualificado e renda.

O titular da pasta esteve no escritório regional do Governo do Estado, na avenida Cruzeiro do Sul, e diz que a principal aposta neste momento envolve duas frentes: fomento ao setor de turismo e o que chamou de "plano dos 50 quilômetros".

Neste último caso, a ideia envolve incentivar empresas a adquirir cada vez mais produtos de fornecedores próximos - num raio de 50 quilômetros - a fim de fomentar a economia local. "Não é só pensar coisa grande. É preciso girar o comércio de micro e pequenas empresas", afirmou Jorge Lima.