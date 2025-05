Homem rouba estudante com simulacro de pistola e é preso em Bauru

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (23), em Bauru, após roubar uma estudante de 18 anos que aguardava transporte intermunicipal na região do Jardim Marabá. Com ele, os policiais apreenderam um simulacro de pistola.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), após o assalto, populares chegaram a entrar em luta corporal com o autor na tentativa de detê-lo, mas ele conseguiu se desvencilhar e sacou uma pistola que estava em sua cintura. Com medo, as testemunhas desistiram de segui-lo.

Com a chegada da PM, diligências foram realizadas e o suspeito foi localizado a cerca de 800 metros do local do crime. Na revista, os policiais descobriram que a arma, na verdade, tratava-se de simulacro. Ele foi preso em flagrante pelo roubo e permaneceu à disposição da Justiça.