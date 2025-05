Hotel de Bauru chama a polícia após levar calote de hóspede

O proprietário de um hotel de Bauru acionou a Polícia Militar após ser informado por um hóspede de que não efetuaria o pagamento da estadia nem dos serviços consumidos no estabelecimento, conforme boletim de ocorrência (BO) registrado nesta quarta-feira (21), tipificado como “outras fraudes” (artigo 176 do Código Penal).

Segundo o documento, o denunciado, de 38 anos, mora em Bauru e, inicialmente, fez reserva para apenas um dia. No entanto, foi prorrogando a estadia e solicitando, por exemplo, refeições e bebidas. No momento do check-out, informou que não tinha dinheiro nem saldo no cartão de crédito para quitar a dívida.