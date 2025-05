Profissão de corretor atrai por renda e horário flexível

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (Creci-SP) notou crescimento significativo no número de profissionais da área, principalmente a partir da pandemia de Covid-19. O órgão cadastrava cerca de 10 mil novos corretores por ano e após esse período passou a receber uma média de 20 mil. Os principais atrativos para a profissão são a flexibilidade, os pagamentos altos e a possibilidade de se mudar de vida do dia para a noite, conforme explicou o presidente da entidade José Augusto Viana Neto em entrevista ao JC.

Outro ponto destacado por Viana é a transformação do perfil da profissão. Atualmente, 38% dos mais de 194 mil corretores ativos no Estado de São Paulo são mulheres. A participação feminina cresceu com força desde os anos 2000, recuou na década seguinte, mas voltou a subir com a pandemia. A tendência é que, nos próximos anos, a quantidade de mulheres ultrapasse a de homens.

A média de ganhos mensais também chama atenção. Enquanto o salário médio do brasileiro gira em torno de R$ 3.580, segundo Viana, o de um corretor de imóveis fica em R$ 7.500. "Tem gente que passa três meses sem vender nada, mas há casos de profissionais ganhando R$ 300 mil ou até R$ 500 mil num único mês", apontou.

Apesar dos números positivos, o Creci-SP ainda enfrenta problemas com a atuação ilegal de pessoas sem registro profissional ou treinamento. Uma fiscalização recente, realizada após denúncia, flagrou 13 indivíduos atuando irregularmente num plantão de vendas em Bauru. Em casos como esse, além de processo administrativo, o caso é encaminhado ao Ministério Público.