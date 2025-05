Presos homem e mulher com R$ 7,6 mil, cocaína, maconha e crack

Dois homens que estavam no primeiro imóvel foram liberados pela autoridade policial depois de nada de ilícito ser encontrado com eles.

Uma equipe do Baep da Polícia Militar prendeu, no final da noite de sábado (17), em uma chácara na Quinta da Bela Olinda, em Bauru, um homem de 30 anos e uma mulher de 27 anos com R$ 7.655,00 em dinheiro de notas pequenas e 345 pinos de cocaína, 70 porções de maconha e 45 porções de crack.

Na presença de um advogado, os dois suspeitos foram presos em flagrante e ficaram à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A OCORRÊNCIA

Durante patrulhamento ostensivo pelas ruas centrais do bairro, os policiais suspeitaram de um indivíduo que caminhava a pé com uma sacola. Ao visualizar a viatura da PM, ele saiu correndo para dentro do imóvel. O homem derrubou a sacola no chão e em seu interior estavam diversos pinos de cocaína, porções de maconha e pedras de crack.

Ao entrar na casa, a PM encontrou dois homens. Em buscas pessoais nada de ilícito foi encontrado na posse deles. Em um quarto na mesma residência, nos fundos, encontrava-se a mulher, que estava com grande quantidade de drogas e R$ 7.655,00 em dinheiro, em notas trocadas.