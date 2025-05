Nando Reis lota ginásio Paulo Skaf com show em Bauru

Na noite desta sexta-feira (16), o cantor e compositor Nando Reis subiu ao palco do Ginásio Paulo Skaf, em Bauru. A apresentação reuniu um grande público em uma noite marcada por emoção.

Celebrando 40 anos de carreira, o show — que faz parte da turnê Nando Hits — contou com a participação do filho do cantor, Sebastião Reis. Entre os sucessos que embalaram o público estavam: “De Janeiro a Janeiro”, “Só Posso Dizer” e “Marvin”.

O evento foi organizado e realizado pelo Sesi e marcou o primeiro show gratuito do ano na unidade. A apresentação foi aberta a todos os públicos.