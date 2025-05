Preso em motel suspeito de gerenciar 'delivery' de droga em Bauru

Após investigações e campanas, policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam nesta sexta-feira (16), em um motel na cidade, um homem suspeito de comandar um "delivery" de drogas no Jardim Carolina. Um motociclista, apontado pela Polícia Civil como responsável pelas entregas, também foi preso.

Segundo a Dise, as investigações apontaram que o investigado, de 26 anos, guardava em sua residência entorpecentes para a comercialização através de postagens em grupos e no status do seu WhatsApp. "O homem divulgava que estava 'on', indicando que possuía entorpecentes, sendo eles colômbia, prensado e haxixe (dry)", conta a especializada, por meio de nota.

A unidade também apurou que um comparsa dele, também de 26 anos, usava uma moto vermelha, com bag amarela, para entregar os entorpecentes vendidos. Na manhã desta sexta, as equipes cumpriram mandado de busca no endereço monitorado e localizaram um tijolo e meio de maconha, 12 porções da mesma droga, porção de haxixe e balança de precisão.