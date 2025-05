Polícia Civil de Bauru prende autor de homicídio ocorrido em 2023

Conforme noticiado pelo JCNET na época do crime, a vítima, Leonardo Oliveira Duarte, de 25 anos, foi encontrada sem vida em via pública, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo na lateral do corpo. O crime ocorreu na quadra 3 da rua Maria José Cordovil de Souza, no Jardim Nova Bauru.

A 3.ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru esclareceu um homicídio ocorrido no município em 28 de agosto de 2023 e prendeu o autor nesta quinta-feira (15), quando ele foi localizado com dois tijolos de maconha. O indiciado também responderá por tráfico de drogas.

ESCLARECIMENTO

De acordo com o delegado Cledson do Nascimento, na ocasião dos fatos, os investigadores conseguiram imagens do momento em que o Gol branco, onde estava a vítima, foi emparelhado por outro carro, de onde partiram os disparos. Leonardo tentou fugir a pé, mas caiu no local onde foi encontrado.

As investigações avançaram sobre um suspeito morador do Parque Bauru, mas, na época, os elementos obtidos eram frágeis para embasar um pedido de prisão, principalmente devido à ausência do veículo e do suspeito.