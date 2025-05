Fracari volta a Bauru com Tributo Bon Jovi

O cantor paulistano Ricardo Fracari, já conhecido do público bauruense, volta à cidade no sábado (17), a partir das 20h, no Alameda Rodoserv Center, com a Banda The Circle para mais um show do Tributo Bon Jovi.

A banda promete agitar o público com clássicos do Bon Jovi, como “Always”, “Bed Of Roses”, “I'll Be There For You”, “Livin' On a Prayer” e It’s My Life, entre outros hits.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos no site ingressosalameda.com.br ou direto no Alameda. “Estou ansioso para me apresentar novamente em Bauru, uma cidade que sempre me acolhe muito bem, com uma energia incrível”, comentou Fracari.