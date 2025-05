Mães bauruenses têm menos filhos e agora com idade mais avançada

Em Bauru, o número de nascimentos apresentou uma tendência de queda constante nos últimos anos, conforme dados do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). A pesquisa revela que a população da cidade está optando por ter menos filhos e em idades mais avançadas, principalmente entre os 25 e 34 anos. Em 2000, foram 16.008 nascidos vivos — 30.67% a mais que em 2024, quando o número atingiu 11.099, o menor patamar da série histórica.

No recorte de faixa etária, o percentual de mulheres que tinham filhos entre 15 e 19 anos em 2000 era de 22,9%. Em 2024, o número chegou a 9%. O mesmo ocorreu com a faixa etária de 20 a 24 anos, com redução de 30,8% para 22,2% no mesmo período. Por outro lado, surgiram mais mães na idade entre 25-29 anos e 30-34. O número saltou de 23,3% para 26,2% e de 14,7% para 22,6%, respectivamente. Nas mulheres de 35-39, também houve aumento de 6,1% para 15,2% — o maior crescimento percentual.

Lúcia Yazaki, analista de projetos do Seade, explica que a tendência reflete um fenômeno de todo o Estado de São Paulo. A principal razão para a diminuição dos nascimentos, de acordo com a analista, é a queda da fecundidade.