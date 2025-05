Bauru: homem é flagrado pela PM agredindo cadela na Rui Barbosa

Um vendedor de 42 anos foi flagrado por policiais militares, no final da manhã desta segunda-feira (12), no momento em que agredia uma cadela com socos na Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. Ele foi autuado por praticar ato de abuso a animais, sem direito à fiança, e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), por volta das 11h50, uma equipe da PM em patrulhamento pela região central viu quando a cadela passou correndo e, na sequência, o homem a perseguiu, segurando-a junto ao peito, levantando-a e desferindo socos na barriga, na costela e no rosto do animal.

Segundo a versão dos policiais no BO, a cadela levou entre quatro a cinco socos e chorava bastante quando o agressor foi abordado. Ele alegou que praticou o ato pelo fato dela ter fugido, mas a equipe apurou que o suspeito não seria seu tutor e ninguém no local apresentou-se como responsável pelo animal.