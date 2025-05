Reitor visita 'Lauro' e cooperação com FMBRU da USP avança

A próxima etapa para encaminhar o acordo será uma reunião marcada para o dia 21 de maio com a SES-SP. A expectativa é debater os termos do acordo e, em seguida, iniciar a implementação dos projetos da USP no ILSL, que deve trazer diversos benefícios para a população bauruense. A ideia é firmar um termo de cooperação semelhante ao que resultou na criação do Hospital das Clínicas de Bauru.

José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP), explica que a parceria permitirá a ampliação da atuação da faculdade na área da média complexidade. A proposta é utilizar a estrutura já existente no hospital para oferecer cirurgias de curta duração e procedimentos ambulatoriais como endoscopias, retirada de vesículas, varizes, hérnias e pedras nos rins. A medida atenderia demandas reprimidas da região. "Há uma fila extensa por exames e procedimentos de média complexidade. O projeto vai ao encontro dessa necessidade", afirmou o diretor.

O plano prevê o uso de áreas prontas do instituto. Hoje, cerca de 30 leitos estão ativos, mas há capacidade para pelo menos o dobro, segundo Sebastião. O diretor destaca que o ILSL possui áreas laboratoriais e ambulatoriais já construídas e aptas para uso. "É um espaço subutilizado. A ideia é aproveitar o que está pronto e fazer funcionar, ao invés de construir do zero", disse.

Hoje, a Faculdade de Medicina já tem vínculo com o instituto, que recebe estudantes e residentes da USP. A expectativa é que esse intercâmbio aumente e seja consolidado com a cooperação. "O reitor ficou muito bem impressionado com o que viu. O potencial do Lauro é grande, e a estrutura está lá", completou.