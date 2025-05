Proteção às Pessoas com Deficiência em Bauru

Ótima reunião, dia 06/05, 9h, na Câmara Municipal, sobre reabilitação de crianças com deficiência, proposta pelo humilde e protetor vereador Júlio César, do PP.

Grato pelo convite, pude explanar sobre meus conhecimentos em várias deficiências, eu, como pcd, sugerir, como sugeri para o Executivo a criação de uma Secretaria dos Direitos Humanos - da Deficiência é bem-vinda também, mas acho que mais ampla seria melhor - de ter ajudado em hospitais psiquiátricos, HEM, em Marília, 25 vezes, Teresa Perlatti uma vez e Clínica Libertá, em Lençóis Paulista, uma vez. Ajudei com artes, esportes, jogos de todos os tipos, literatura, "stand up" etc.

Me indiquei para o cargo de coordenador de proteção às pessoas com deficiência, mesmo sabendo que há alguém mais cotado por coalizão, mas tenho muito mais conhecimento, contatos com várias pessoas com deficiência 24h, hospitais, clínicas, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, Cids, etc.