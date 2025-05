Pele no tempo seco: como evitar ressecamento e dermatites

Hidrate a pele diariamente (e mais de uma vez, se precisar)

Use hidratantes logo após o banho, com a pele ainda úmida — isso ajuda a "selar" a hidratação. Se a pele estiver muito ressecada, reaplique o hidratante durante o dia (principalmente em mãos, pés e rosto). Produtos com ureia, glicerina, ácido hialurônico, ceramidas e manteiga de karité na composição tendem a ser mais potentes.

Caso tenha pele sensível, opte por hidratantes sem cheiro e sem cor.