Polícia prende 6 suspeitos de roubar R$ 800 mil de fazenda em Jaú

Jaú - A Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) deflagrou, nesta quinta-feira (8), a operação "Terra Rasa" e prendeu seis suspeitos de integrar quadrilha que roubou, em outubro de 2024, aproximadamente R$ 800 mil em produtos agrícolas de uma fazenda na cidade. Durante as diligências, foram apreendidas cinco armas de fogo, munições, radiocomunicadores, celulares e touca ninja. A ação contou com apoio técnico e logístico da Delegacia Seccional de Jaú, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.

A operação foi precedida de investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú que culminaram com a identificação de grupo criminoso responsável por roubos nas áreas rurais de Jaú e região, sobretudo de agrotóxicos, que possuem alto valor agregado. No caso de outubro de 2024, oito criminosos encapuzados e armados renderam o caseiro de uma fazenda e fugiram com R$ 800 mil em materiais.

No total, foram expedidos cinco mandados de prisões temporárias e 10 de busca e apreensão nas cidades de Paraíso, Piracicaba, Santa Maria da Serra, Santa Ernestina, Botucatu e Palmares Paulista. A ação, com apoio de policiais civis destes municípios, resultou na prisão de três pessoas em flagrante e três em decorrência de prisão temporária, além da apreensão de cinco armas de fogo, munições, radiocomunicadores, celulares e documentos de interesse investigativo.