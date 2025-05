Bauru: mulher é presa tentando entrar com droga em penitenciária

Uma mulher de 30 anos foi flagrada durante procedimento de revista a visitantes de detentos, na manhã deste sábado (3), quando tentava entrar com porções de maconha escondidas dentro do corpo em uma unidade prisional de Bauru.

Segundo boletim de ocorrência (BO), a suspeita escondia na região anal porção de maconha que totalizou 55 gramas. A descoberta ocorreu durante revista com scanner corporal, que apontou imagem suspeita na região pélvica da mulher.

Após admitir o transporte do entorpecente, ela foi levada até um banheiro e retirou a embalagem com a maconha do seu corpo. Encaminhada ao plantão policial, foi autuada em flagrante por tráfico e permaneceu à disposição da Justiça.