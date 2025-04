Homem é agredido após roubar carro que para em quebra-molas

Antes de ser preso em flagrante pelo roubo do automóvel, ele tentou assaltar outro motorista no mesmo quebra-molas, informou a vítima de 41 anos. Ela dirigia o Celta vermelho, quando viu o autor, aparentemente em situação de rua, tentando entrar no carro da frente, que desacelerou por conta do quebra-molas. O condutor, porém, acelerou o veículo e desvencilhou-se da abordagem, relatou.

De acordo com o documento, além de machucar-se no acidente, ele foi ferido por desconhecidos que o agrediram depois de detê-lo com o objetivo de evitar uma possível fuga. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, as pessoas se dispersaram e não foi possível qualificá-las. O homem foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permaneceu internado, sem risco de morte, informa o BO.

Um homem de 23 anos foi agredido, na tarde deste sábado (26), suspeito de roubar um carro conduzido por uma mulher, que parou para passar em um quebra-molas na rua Waldemar G. Ferreira, próximo ao estádio ‘Milagrão’, em Bauru. Logo depois do assalto, presenciado por populares, ele assumiu a direção do veículo, seguiu em alta velocidade sentido avenida Pinheiro Machado e bateu em um carro estacionado regularmente, consta do boletim de ocorrência (BO).

No entanto, de forma agressiva, o homem se dirigiu à porta da frente do Celta e, com um volume na cintura, conseguiu abrir a porta do motorista. Na sequência, disse: ‘sai, sai, sai’, traz o documento registrado no plantão da Polícia Civil. Segundo o histórico, a vítima, temendo pela sua vida, desembarcou do carro e, em estado de choque e chorando muito, passou a caminhar a pé em busca de ajuda.

Simultaneamente, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu vários telefonemas anônimos informando sobre o roubo e que o autor teria batido contra um Ônix parado na quadra 20 da Pinheiro Machado, sem ocupantes. Consta do BO também que, com a colisão, o suspeito sofreu ferimentos na região craniana e escoriações. Depois, foi agredido. Ele ficou sob escolta no PSC.

Já os automóveis, sem condições de rodar, foram entregues às vítimas.