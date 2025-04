Com mais 3 mortes por dengue, prefeitura contratará 60 agentes

Secretário de Saúde, Marcio Cidade Gomes afirma, contudo, que o cenário epidemiológico em 2025 não requer a adoção de medidas emergenciais porque não está fora de controle. Segundo o titular da pasta, embora o acumulado de casos seja alto, a taxa de letalidade é inferior à de boa parte dos municípios.

Além disso, pondera que, com a aproximação do mês de maio, as temperaturas tendem a ficar mais amenas e as chuvas, menos frequentes, dificultando a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com isso, a expectativa é de que o volume de casos caia.

Esta, no entanto, é a quarta pior epidemia de dengue em número de casos e a terceira em mortes em 25 anos na cidade, a 12.ª com mais diagnósticos da doença no Estado em 2025. Por isso, foi incluída entre os 312 municípios brasileiros considerados prioritários para receber ajuda do Ministério da Saúde.