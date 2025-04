Carreta tomba e interdita rodovia Bauru-Marília próximo a Gália

Gália - Uma carreta tombou no início da noite desta quinta-feira (24) interditando a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) no sentido Bauru-Marília, na altura do quilômetro 391, em Gália (70 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 19h. Por razões a serem esclarecidas, o veículo tombou e ficou atravessado nas duas pistas.

Um caminhão que seguia atrás tentou desviar e foi parar além do acostamento. O condutor do primeiro veículo não se feriu. Já o motorista do caminhão foi socorrido por uma ambulância após reclamar de dores no peito.