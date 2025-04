Família de Ubirajara é feita refém, roubada e deixada em canavial

Ubirajara - Uma família de Ubirajara (83 quilômetros de Bauru) foi rendida por criminosos armados, na noite desta quarta-feira (23), em uma casa no Centro. As vítimas foram mantidas reféns por cerca de três horas e obrigadas a entregar joias, celulares e tablet, além de fazer transferências bancárias, resultando em prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil. Depois, foram abandonadas amarradas em um canavial em Araraquara. O carro roubado foi localizado e as investigações já tiveram início visando à identificação dos autores.

Segundo o registro policial, quatro assaltantes, três deles armados, invadiram a residência por volta das 22h e renderam uma mulher de 42 anos. A filha e o genro dela, de 25 e 31 anos, respectivamente, chegaram ao local e também foram feitos reféns. Além de dois iPhones, eles tiveram diversas joias e tablet roubados.

Na sequência, as vítimas foram colocadas no veículo da jovem de 25 anos, um Onix, onde foram mantidas durante cerca de três horas e obrigadas a fazer várias transferências bancárias. Depois, foram deixadas amarradas em um canavial em Araraquara, mas conseguiram se soltar e pedir socorro em uma rodovia.