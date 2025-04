Bauru: morre motociclista que teve múltiplas fraturas em colisão

Morreu nesta quinta-feira (24), após 23 dias de internação no Hospital de Base (HB) de Bauru, o autônomo Tiago Fernando de Souza, de 37 anos, que sofreu múltiplas fraturas após se envolver em uma colisão com um carro, na tarde do último dia 1 de abril, no cruzamento da avenida Cruzeiro do Sul com rua Itapura, no Jardim Cruzeiro do Sul, em Bauru. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Conforme divulgado pelo JC na ocasião com base no boletim de ocorrência (BO), Tiago conduzia uma Honda CG 150 Titan pela avenida Cruzeiro do Sul, sentido bairro, quando, por razões a serem esclarecidas, atingiu a lateral de um Virtus que seguia pela mesma avenida, mas no sentido oposto, e fazia uma conversão para a rua Itapura.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado alguns metros adiante. Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu, inconsciente, e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde foram constatadas fraturas e ferimentos extensos na região craniana, face e pélvis. Posteriormente, Tiago foi transferido para o HB. Nesta quinta, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.