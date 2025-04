Bauru: motociclista sofre lesão no fêmur em acidente com caminhão

Um motociclista ficou ferido, com suspeita de fratura no fêmur de uma das pernas, após uma colisão com um caminhão entre as quadras 34 e 35 da avenida Cruzeiro do Sul, no início da manhã desta quinta-feira (24), na região do Jardim Redentor, em Bauru.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto uma equipe da Polícia Militar deu suporte e interditou parcialmente o trânsito para que os socorristas pudessem cortar a calça da vítima e imobilizar o membro atingido.

De acordo com o Samu, o motociclista foi levado ao pronto-socorro de um hospital particular. As circunstâncias do acidente serão apuradas.