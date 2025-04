Entrelinhas

O governo municipal admitiu nesta quarta-feira (23) durante reunião com vereadores (leia mais na página 3) que não há "plano B" para evitar a potencial demissão em massa a ser causada pelo fim do prazo de adequação dos cargos considerados ilegais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) ainda em 2023.

Em outras palavras, a única aposta da administração está no problemático projeto de lei que está na Câmara Municipal - o texto é uma "caixa preta" e ninguém sabe, a bem da verdade, a íntegra das alterações que a proposta exige.

Ao mesmo tempo

Tanto que a vereadora Estela Almagro (PT) rememorou durante a reunião desta quarta uma declaração recente do secretário Cristiano Zamboni (Administração) na qual o titular da pasta admitiu, no início do ano, que o governo encaminhou ao Legislativo o projeto dos cargos ao mesmo tempo em que enviou o texto à Procuradoria Jurídica para análise. "É um desrespeito", criticou a parlamentar.